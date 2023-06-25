«Дурак-пвошник в нашей колонне все взлетающее сбивал»: Пригожин похвалился, как его ЧВК сбила борт ВС РФ

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова поведала у себя в аккаунте неприятные подробности, как мятежники-вагнеровцы во время субботнего конфликта с ВС РФ сбили самолёт ИЛ-22 Вооруженных сил России.

По словам журналиста, на борту в этот момент находились 10 человек. Все они погибли.

«Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал - а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал», - написала Куксенкова в соцсетях.

Репортер добавила, что Пригожин якобы дал обещание выплатить по 50 млн рублей каждой семье погибших летчиков.

Напомним, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону, после провокационных заявлений ее руководителя Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по их лагерям,сначала захватили штаб Южного военного округа, а после двинулись колоннами на Москву

Глава государства Владимир Путин назвал действия военных подразделений мятежом и предательским ударом в спину России. Позднее стараниями президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт удалось погасить.