Дуров может лишиться всей недвижимости и счетов: юрист объяснила, чем грозит обвинение в терроризме

Доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар в беседе с « Абзацем » рассказала, что сооснователю Telegram Павлу Дурову грозит потеря всей недвижимости и блокировка счетов, если его вина в предъявленных обвинениях будет доказана. По ее словам, поскольку речь идет о содействии терроризму, Россия через Генпрокуратуру обратится в Интерпол с запросом на выдачу.

При этом эксперт отметила, что у РФ со многими странами есть договоры о правовой помощи и выдаче лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Однако Дуров обладает гражданствами других государств, которые неохотно выдают своих граждан, поэтому перспективы экстрадиции довольно слабые. Тем не менее это во многом ограничит его свободу передвижения: на любом пограничном пункте он будет фигурировать как лицо в международном розыске. Вполне вероятны также арест недвижимости и блокировка счетов. Если же его доставят в Россию, по первому составу грозит до 15 лет лишения свободы, а по второму — вплоть до пожизненного срока.