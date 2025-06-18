Дуров раскрыл подробности о своем завещании

Предприниматель предусмотрел особые условия наследования в завещании. Например, его дети получат доступ к состоянию не раньше, чем через 30 лет. Он отметил, что хотел бы для наследников простой жизни, чтобы они учились себе доверять и умели создавать, а не зависели от банковского счета.

«Я хочу защитить своих детей, а также компанию, которую я создал, Telegram. Я хочу, чтобы Telegram всегда оставался верным ценностям, которые я защищаю», — отметил Дуров.

Напомним, в июне Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону о тюремном опыте во Франции, где поддерживал форму, делая по 200 приседаний и отжиманий за подход. Предприниматель также сообщал об отказе от мобильного телефона — эти детали складываются в образ человека, который сознательно ограничивает зависимости, будь то технологии или деньги.

Составление завещания в 38 лет, как считюат в СМИ, связаны с осознанием рисков, связанных с его деятельностью. Известно, что Telegram постоянно находится в эпицентре политических дискуссий из-за использования как оппозиционными движениями, так и официальными властями разных стран.

Ранее Дуров объяснял, почему не использует мобильный телефон.