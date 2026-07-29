Дурова выдадут, а Telegram останется: юрист развеял главные страхи миллионов пользователей

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с « Абзацем » заверил, что рядовым пользователям Telegram не грозят никакие юридические риски в связи с обвинениями в адрес Павла Дурова. По его словам, ответственность наступает лишь за определенную пропаганду или противозаконные высказывания, а обычная переписка, например о прогулке с собакой, под преследование не подпадает.

Юрист пояснил, что привлечение руководства платформы к ответственности никак не отразится на повседневном общении законопослушных граждан. Даже если основателя мессенджера выдадут правоохранительным органам и будут судить, сама корпорация продолжит работать в штатном режиме. Трунов отметил, что российские правоохранители взаимодействуют с Арабскими Эмиратами, и скрывающихся там правонарушителей выдают без проблем. Однако Telegram — крупная корпорация, которая критически не зависит от одного человека, и потеря руководителя снизит ее эффективность лишь на небольшой процент.