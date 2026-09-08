Дужников сбросил 100 кг без уколов и таблеток: его «диета в ладошке» оказалась проще, чем кажется
Актер Дужников: за один прием пищи нужно съедать порцию размером с ладонь
Актер Станислав Дужников рассказал kp.ru, что за время похудения сбросил около 100 кг. По его словам, главным секретом стали небольшие порции, а не популярные препараты для снижения веса.
Артист пояснил, что диета оказалась простой: за один прием пищи он съедал объем, который умещается в ладони. Дужников признался, что пробовал разные методы, включая инъекции для улучшения обмена веществ, однако современные жиросжигающие препараты не использовал. Сейчас он поддерживает форму ежедневной зарядкой, пешими прогулками, велосипедом и бегом.