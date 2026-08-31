В Русской православной церкви действует канонический запрет на браки, при которых два брата женятся на двух сестрах из одной семьи. Соответствующая норма закреплена в документе о канонических аспектах церковного брака, утвержденном Архиерейским собором РПЦ.

Как пояснил информационному агентству «Кулик» иерей Филипп Ильяшенко, ограничение связано с недопустимостью слишком тесного переплетения родственных связей. Соборные правила строго регламентируют допустимые степени родства, поэтому такой формат создания семей Церковь квалифицирует как недопустимый.

Священник отметил, что за нарушение этого правила не предусмотрено конкретных канонических санкций или специальных прещений. Однако верующие, пренебрегающие установленными нормами, по собственной воле отдаляют себя от церковной общины.