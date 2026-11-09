Два брата и две сестры: почему Церковь не благословит такой двойной союз

Иерей Ильяшенко: брак с братом мужа сестры недопустим в православии

Общество

Русская православная церковь считает недопустимыми браки между двумя братьями и двумя сестрами, поскольку такие союзы относятся к категории близкородственных. Об этом сообщил иерей Филипп Ильяшенко, клирик московского храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах.

Как передает «Абзац», священнослужитель пояснил, что запрет основан на церковно-канонических нормах, закрепленных в документе «О канонических аспектах церковного брака», утвержденном Архиерейским собором. Этот документ определяет допустимые степени родства между желающими обвенчаться и устанавливает обстоятельства, при которых совершение церковного таинства брака невозможно.

Речь идет о ситуации, когда два родных брата женятся на двух родных сестрах: между двумя семьями возникают дополнительные родственные связи, которые в церковном праве определяют как свойство. Именно это и становится препятствием к венчанию. Священнослужители подчеркивают, что опираются на общецерковные нормы, а не на собственное усмотрение.

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