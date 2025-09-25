Два детеныша капибары появились на свет в России

В Московском зоопарке у капибары Малой появились двое новорожденных — это уже ее десятый и одиннадцатый детеныши. За малышами можно наблюдать онлайн, а их пол удастся определить лишь спустя несколько месяцев. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В Московском зоопарке у капибары по имени Малая родились двое детенышей. Пол новорожденных пока неизвестен — его смогут определить только через несколько месяцев. Роды прошли без осложнений, вмешательство специалистов не понадобилось, сейчас за малышами наблюдают сотрудники зоопарка.

За первыми днями жизни капибар можно следить в прямом эфире — трансляция ведется из их вольера. Для Малой это уже десятый и одиннадцатый детеныши. В зоопарке сейчас живут она, самец Кузьма и их дети — Скарлетт, Лапочка, Нолик и двое новорожденных, которым еще не подобрали имен.

Остальные капибары были переданы в другие зоопарки страны. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что появление потомства говорит о хороших условиях содержания и профессионализме команды. Она пригласила гостей прийти и увидеть малышей своими глазами.

