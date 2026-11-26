В Удмуртии осудили жительницу, которая отправила знакомому интимное видео. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину признали виновной по статье 242 УК РФ об изготовлении и распространении порнографических материалов с использованием сети «Интернет». Суд установил, что она дома сняла материал со своим участием и отправила его знакомому мужчине в личных сообщениях в соцсети. Судебная экспертиза показала, что запись не имеет научной, художественной и культурной ценности и является порнографической.

Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. Кроме того, к ней применили принудительные меры медицинского характера: наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.