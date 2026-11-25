Тюменский биатлонист Вадим Истамгулов, дважды выигрывавший эстафеты на юниорских чемпионатах мира, задумался о смене профессии. Он спросил в соцсетях, куда пойти работать после 20 лет в спорте. Единственным предложением, и несерьезным, стал совет податься в киллеры. Об этом рассказал 72.RU .

По словам спортсмена, после завершения профессиональной карьеры он стал тренером в частной школе. Заработок примерно сопоставим с тем, что он получал в сборной, но расходов стало намного больше: в сборной его одевали, кормили и не требовали платить за жилье. В государственной спортшколе, по его оценке, зарплата была бы еще ниже. Сейчас Истамгулов в поиске и надеется найти более интересную и высокооплачиваемую работу.

Точную сумму мастер спорта России называть не стал, уточнив, что она меньше ₽100000.