Дважды за сутки: казанские спасатели освободили мать, запертую в ванной собственными детьми
«Татар-информ»: спасатели дважды освободили мать из ванной
В Казани спасатели дважды за один день освободили 25-летнюю мать, которую запирали в ванной собственные дети. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Инциденты произошли в квартире дома на улице Братьев Батталовых.
Ночью женщину заперли в ванной комнате двое маленьких детей. В утренние часы ее снова запер один из детей. Сотрудники ЗПСО № 2 оба раза приезжали по одному и тому же адресу и заходили в квартиру с разрешения работников правоохранительных органов.