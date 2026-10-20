Дважды за сутки: казанские спасатели освободили мать, запертую в ванной собственными детьми

В Казани спасатели дважды за один день освободили 25-летнюю мать, которую запирали в ванной собственные дети. Об этом сообщает « Татар-информ » со ссылкой на ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Инциденты произошли в квартире дома на улице Братьев Батталовых.

Ночью женщину заперли в ванной комнате двое маленьких детей. В утренние часы ее снова запер один из детей. Сотрудники ЗПСО № 2 оба раза приезжали по одному и тому же адресу и заходили в квартиру с разрешения работников правоохранительных органов.