«Двенадцать апостолов» по брони: с 16 октября туристов ждут новые правила

Власти австралийского штата Виктория вводят новые правила посещения скал «Двенадцать апостолов» на Великой океанской дороге. С 16 октября туристам придется заранее бронировать поездку. Пока бронирование останется бесплатным, однако с апреля 2027 года за него начнут взимать плату, размер которой пока не определен. Об этом сообщили власти штата и федеральное правительство Австралии в связи с завершением строительства нового туристического центра Keerray Woorroong стоимостью 126 млн австралийских долларов.

Министр регионального развития штата Виктория Микаэла Сеттл заявила, что сбор будет небольшим, а все полученные средства передадут Управлению побережья и парков Великой океанской дороги. Деньги планируется направлять на охрану побережья, содержание парков и туристической инфраструктуры. Новые правила объясняют необходимостью справляться с огромным потоком туристов и снизить нагрузку на природный объект. «Двенадцать апостолов» ежегодно посещают более двух миллионов человек, а вся Великая океанская дорога принимает около семи миллионов посетителей. Местные жители и представители коренного народа Eastern Maar от платы освобождены.

Новый туристический центр откроется 16 октября. В нем оборудованы кафе на 230 мест, выставочные пространства, информационный центр и смотровая площадка на крыше, а рядом создана парковка более чем на 950 автомобилей. «Двенадцать апостолов» — группа известняковых скал-останцев у южного побережья Австралии, сформированных воздействием океанских волн. Несмотря на название, двенадцати отдельных скал одновременно не существовало: часть останцев со временем разрушилась из-за эрозии.