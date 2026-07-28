Двигатель заглох, связи нет, вокруг тайга: как четверо туристов выживали на берегу в 85 км от Анадыря

Спасатели обнаружили четверых человек, пропавших во время катания на моторной лодке в селе Усть-Белая Чукотского автономного округа. Их нашли в 85 километрах от Анадыря. Об этом сообщает РЕН ТВ.

У плавсредства вышел из строя двигатель, и туристы были вынуждены остановиться на берегу, где разбили лагерь в ожидании помощи. Связаться с кем-либо они не могли — средств связи при себе не было. По словам дочери пропавших, лодка могла сесть на мель; застрявшее судно видели экипажи паромов. Люди провели в западне несколько часов, к поискам подключались добровольцы.

Троих человек эвакуировали вертолетом, от медицинской помощи они отказались. На месте происшествия остался владелец лодки, который намерен самостоятельно починить двигатель и вернуться своим ходом, когда позволит погода.