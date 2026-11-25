Пассажиры российского поезда накормили гражданина Австралии, который ехал в Челябинск к жене и двое суток не мог купить еду и воду. Об этом сообщает « МК » со ссылкой на Telegram-канал Ural Mash.

Из-за незнания русского языка иностранец не мог приобрести продукты и питьевую воду. По словам одной из пассажирок, он приветливо улыбался окружающим, но стеснялся попросить о помощи. К вечеру второго дня мужчина позвонил жене. Она по громкой связи объяснила его попутчикам, в чем трудность, и попросила помочь.

Узнав о ситуации, пассажиры сразу устроили для австралийца застолье. Они поделились запасами еды: котлетами, бутербродами, яйцами и фруктами.