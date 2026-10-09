Двойная индексация пенсий возвращается: что ждет пенсионеров в 2027 году?

Вице-премьер Голикова: в 2027 году в России пройдут две индексации пенсий

Общество

В России с 2027 года возобновят двойную индексацию пенсий. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Первая индексация запланирована на 1 февраля — с учетом фактической инфляции за 2026 год, которая, по прогнозам, составит 6,8%.

Вторую планируют провести с 1 апреля: по предварительным расчетам Минтруда, повышение составит 3,3%. Как пояснила Голикова, страховую часть пенсий увеличат с учетом темпов роста фонда оплаты труда за 2026 год. Вице-премьер отметила, что после длительного перерыва, начавшегося в 2019 году, бюджет Социального фонда в 2027 году снова предусматривает две индексации.

Повышение страховых пенсий затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Работающим пенсионерам в августе дополнительно пересчитают выплаты с учетом страховых взносов за предыдущий год.

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