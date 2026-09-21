Двух москвичек задержали с 78 свертками и килограммом наркотиков: суд отправил их под стражу

Сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Балашихинское» задержали двух 32-летних жительниц Москвы, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, вечером во время патрулирования улиц полицейские обратили внимание на подозрительное поведение двух прохожих. При проверке документов женщины заметно нервничали. В ходе личного досмотра в сумке одной из них обнаружили 78 свертков, пакет с порошкообразным веществом и медицинские шприцы.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Изъятое направили на исследование. Согласно заключению экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое пакета является производным наркотического средства N-метилэфедрона. Общая масса изъятого составила около 1 кг. По версии следствия, задержанные получали от кураторов координаты тайников-закладок, забирали оттуда партии наркотиков для последующего сбыта на территории региона.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Балашихинский городской суд избрал фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.