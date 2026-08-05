Двухэтажные поезда РЖД вышли на тесты между Москвой и Ярославлем

РЖД начали тестирование двухэтажных поездов на маршруте Москва — Ярославль

Общество

«Российские железные дороги» начали испытания двухэтажных составов на маршруте Москва — Ярославль. Как сообщила пресс-служба холдинга, первый обкаточный рейс был совершен минувшей ночью.

В компании уточнили, что в ходе тестов специалистам предстоит выяснить минимальное время, за которое двухэтажный поезд сможет преодолеть расстояние между двумя городами. Результаты испытаний позволят оценить перспективы запуска регулярного сообщения на этом направлении.

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