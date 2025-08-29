Двухметровый бивень мамонта подняли со дна российской реки

Несмотря на потенциально высокую стоимость находки, превышающую миллион рублей, рыболовы приняли решение передать артефакт местному музею. Об этом сообщил телеграм-канал «Вятская рыбалка» .

Подводные охотники Андрей и Сергей обнаружили неожиданную находку во время рыбалки на реке Молома в Кировской области. Вместо рыбы они выловили на дне реки двухметровый бивень мамонта, который находился примерно в ста метрах от берега.

Мужчины смогли самостоятельно поднять артефакт и доставить его на берег. Из-за внушительных размеров находки им пришлось освобождать место в автомобиле, сложив пассажирские сидения для транспортировки.

Несмотря на значительную рыночную стоимость подобных находок (метровые экземпляры могут оцениваться до 1 млн р.) охотники приняли решение передать бивень в Вятский палеонтологический музей. Специалисты музея обеспечат профессиональную консервацию и сушку артефакта, что предотвратит его разрушение от контакта с воздухом после длительного пребывания в воде.

