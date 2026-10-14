Дым от пожаров в Индонезии накрыл Малайзию и Сингапур: что делать туристам?

Из-за катастрофических лесных и торфяных пожаров в Индонезии популярные курорты Юго-Восточной Азии накрыл плотный токсичный смог. Индекс загрязнения воздуха PSI в регионе достиг 192, что угрожает здоровью миллионов людей. Об этом сообщает The Straits Times.

Аномальный пожарный сезон октября 2026 года спровоцирован затяжной засухой и рекордной фазой Эль-Ниньо. По данным Greenpeace, ситуацию усугубляют крупные агрохолдинги, которые выжигают болота под плантации масличных пальм. Дымовая завеса парализовала логистику и вызвала шквал жалоб отдыхающих.

Главные очаги возгорания — леса и торфяники на индонезийских островах Суматра и Калимантан. Муссонные ветры гонят дым на северо-восток. В зоне поражения оказались Куала-Лумпур и штат Джохор в Малайзии. Сильнее всего пострадали штаты Саравак (смог держится 41 день) и Сабах (11 дней). На грани закрытия Бруней. Смог накрыл Сингапур, испортив виды и вызвав рост госпитализаций астматиков. Верхние эшелоны дыма дотянулись до южных Филиппин.

Тушение торфяников с воздуха неэффективно. Официальный представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Бертон Панджаитан в эфире Kompas TV признал, что человеческие ресурсы бессильны перед подземными пожарами. По его словам, только затяжные тропические ливни способны затопить торфяники. Он выразил надежду, что сильные дожди начнутся в конце октября или начале ноября 2026 года.

Эксперт по Юго-Восточной Азии Сергей Новиков отметил, что происходящее в Малайзии и Сингапуре — напоминание о зависимости курортов от аграрной деятельности корпораций. Он рекомендовал не приобретать экскурсии в Куала-Лумпур и не лететь на Борнео как минимум до середины ноября, пока природа не зальет подземные пожары ливнями.