Джиган может остаться без пособий на детей: что стоит за иском Оксаны Самойловой?

Адвокат Бенхин: ограничение прав лишит Джигана пособий на детей

Общество

Рэпер Джиган может лишиться государственных пособий на детей, если блогер Оксана Самойлова добьется ограничения его в родительских правах. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин, комментируя сообщения о подаче иска модели в один из столичных судов. По словам юриста, статья об ограничении прав предполагает изъятие ребенка у родителя без окончательного лишения, передает «Абзац».

Она применяется, когда пребывание детей с матерью или отцом становится опасным, но оснований для полного лишения нет.

Бенхин пояснил, что временно ограниченный в правах родитель получает шесть месяцев на исправление. Если этого не происходит, органы опеки подают иск о полном лишении. Вместе с ограничением родитель теряет право лично воспитывать ребенка, проживать с ним и представлять его интересы. Также он утрачивает право на государственные пособия и льготы, установленные для граждан с детьми. Видеть детей можно, но с ограничениями: контакты разрешены только с согласия органа опеки и попечительства либо второго родителя, и лишь если встречи не оказывают на ребенка вредного влияния.

Адвокат отметил, что суд должен учесть мнение самих детей. Возраст старших дочерей Джигана и Самойловой позволяет им озвучить, с кем из родителей они хотели бы проживать. Бенхин выразил надежду, что полного лишения прав рэпер избежит, если экс-супруга не решится на более серьезные действия. По его мнению, в этой истории речь в большей степени идет о соблюдении законных формальностей.

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