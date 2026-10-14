Джиган задолжал по алиментам ₽1,7 млн: приставы взялись за рэпера

Рэпер Денис Устименко, известный под псевдонимом Джиган, задолжал по алиментам более ₽1,7 млн. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом пишет АГН « Москва » со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Согласно документам, Савеловский отдел судебных приставов возбудил в отношении Устименко исполнительное производство. Основанием стало нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов от 8 июля 2020 года. Сумма непогашенной задолженности по этому документу составляет ₽1 737 737. Официальных комментариев от представителей исполнителя по поводу возникшего долга пока не поступало.

С 2012 года Джиган состоял в браке с блогером и предпринимательницей Оксаной Самойловой. Весной 2026 года суд официально расторг их брак. У бывших супругов четверо детей.