Джигурда пошел в суд из-за ростовых фигур: с маркетплейса и продавца требуют по ₽250 тыс. за использование его лица
Суд зарегистрировал иск Джигурды о взыскании ₽500 тыс. за использование его лица
Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Никиты Джигурды к ООО «Интернет Решения» и индивидуальному предпринимателю Татьяне Пузыревой. Артист требует компенсацию морального вреда за незаконное использование его изображения и персональных данных при продаже ростовых фигур. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
Согласно иску, Джигурда просит взыскать с каждого из ответчиков по ₽250 тыс. Его изображение использовали при продаже ростовых фигур на одном из маркетплейсов. Иные детали заявления в суде пока не раскрывают. Дата рассмотрения дела не уточняется.