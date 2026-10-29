«Единый реестр добросовестных ЧОПов»: депутат Панеш предложил новый порядок охраны школ и вузов

Депутат Панеш: нужно создать единый реестр добросовестных ЧОПов при Росгвардии

Общество

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) предложил создать при Росгвардии единый реестр добросовестных частных охранных предприятий, которые прошли дополнительную проверку и имеют право охранять школы и вузы. Об этом он рассказал «Абзацу».

По замыслу депутата, заказчики будут обязаны выбирать исполнителя только из этого списка. Кроме того, Панеш выступил за техническую интеграцию: сигнал тревоги с поста должен поступать напрямую в дежурную часть Росгвардии, минуя диспетчера ЧОПа, что сократит время реакции.

Парламентарий также предложил ввести обязательную периодическую аттестацию для охранников на социальных объектах. Проверять планируется не только знание закона, но и физические нормативы, а также психологическую стрессоустойчивость. Таким образом, инициатива касается трех направлений: допуска ЧОПов к охране учебных заведений через отдельный реестр, прямой связи постов с Росгвардией и регулярного подтверждения квалификации самих охранников.

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