Египет против Азии: куда россияне предпочитают лететь на новогодние каникулы и сколько это стоит для семьи
Эксперт Калиничева: Египет входит в число востребованных направлений у россиян
Египет остается одним из самых популярных направлений для российских туристов, особенно в период новогодних каникул. Об этом сообщила генеральный директор турагентства «Реголит» Наталия Калиничева, отметив, что по востребованности страна уступает лишь азиатским направлениям, передает «Рязань Онлайн ».
Стоимость праздничного отдыха для семьи из двух взрослых и двух детей достигает ₽600 тыс., хотя на рынке присутствуют и более доступные варианты размещения. Значительно дешевле обходятся поездки вне пикового сезона: недельный тур на двоих с перелетом в начале декабря или после праздников стоит в среднем около ₽100 тыс.
Эксперт Шаркави также выделил периоды наибольшей загрузки египетских отелей. Помимо зимних праздников, высокий туристический поток фиксируется с 28 апреля по 10–11 мая, а также в октябре и ноябре. Спад спроса наблюдается в начале лета и в отдельные зимние месяцы, не совпадающие с каникулами.