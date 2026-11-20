Египет остается одним из самых популярных направлений для российских туристов, особенно в период новогодних каникул. Об этом сообщила генеральный директор турагентства «Реголит» Наталия Калиничева, отметив, что по востребованности страна уступает лишь азиатским направлениям, передает « Рязань Онлайн ⁠».

Стоимость праздничного отдыха для семьи из двух взрослых и двух детей достигает ₽600 тыс., хотя на рынке присутствуют и более доступные варианты размещения. Значительно дешевле обходятся поездки вне пикового сезона: недельный тур на двоих с перелетом в начале декабря или после праздников стоит в среднем около ₽100 тыс.

Эксперт Шаркави также выделил периоды наибольшей загрузки египетских отелей. Помимо зимних праздников, высокий туристический поток фиксируется с 28 апреля по 10–11 мая, а также в октябре и ноябре. Спад спроса наблюдается в начале лета и в отдельные зимние месяцы, не совпадающие с каникулами.