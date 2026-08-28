Эйфория на неделю: гипнолог раскрыл, почему достижение цели не делает счастливым

Долгожданная должность получена, масштабный проект завершен, цель достигнута. Однако эйфория испаряется в течение недели — и человек снова ощущает тревогу, пустоту и желание бежать к следующей вершине. Клинический гипнолог Елена Алдемир объяснила в беседе с RuNews24.ru , почему внешние победы не приносят длительного счастья и как не попасть в ловушку гедонистической адаптации, где каждый новый успех быстро становится обыденностью.

Каждый хотя бы раз оказывался в этой точке: долгий и упорный путь к заветной цели, вложение сил и душевного ресурса в надежде, что именно там, за чертой, начнется новая жизнь. Кажется, что новая должность или статус навсегда избавят от тревоги, подарят покой и чувство собственной значимости. Однако наступает момент триумфа, звучат поздравления, а яркая эйфория длится от силы неделю. Затем — пустота, возвращение привычного фона сомнений и поисков.

Алдемир пояснила, что этот феномен в поведенческой науке известен как гедонистическая адаптация, или эффект беговой дорожки. Психика устроена так, что с поразительной скоростью привыкает к любым изменениям, превращая вчерашнюю исключительную победу в новую обыденную норму.

За этим кроется более глубокая проблема: переоцененные ожидания. Человек требует от внешней цели того, чего она дать не способна — освободить от законов обычной жизни со спадами, усталостью и необходимостью нового выбора. Пытаясь закрыть внутренний дефицит внешним результатом, люди надевают «белые крылья» безупречности, доказывая себе и миру собственную исключительность. Но когда идол не приносит вечного рая, наступает момент обесценивания: самого результата, вложенной энергии и пройденного пути.

Эксперт отметила, что в этот критический момент ум толкает в одну из двух ловушек: немедленно штурмовать следующую вершину или впасть в разочарование и отрицание. Истинная зрелость лежит вне этих крайностей. Жизнь устроена не как застывший триумф, а как живой ритм. Альпинист восходит на Эверест не для того, чтобы остаться там навсегда — на высоте нет условий для жизни. Серфер ловит волну, проживает момент полета и возвращается в спокойную воду.

Главный урок после взятия рубежа — способность принять реальность: цель достигнута без гордыни, эйфория угасла без паники, слабость и усталость естественны. Принятие — не пассивное смирение, а способность видеть вещи такими, какие они есть, без иллюзий. Перемены, завершения этапов и потери — это не кара за успех, а само течение бытия. Цель — прекрасный вектор для движения, но не замена самой жизни. Настоящая опора формируется не в точке финиша, а во внутреннем состоянии здесь и сейчас. Когда человек перестает доказывать ценность через внешние победы, беговая дорожка останавливается, открывая пространство для подлинной свободы.