Экс-редактор Первого канала попала в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову*, политолога Григория Амнуэля* и сетевой проект I NEWS*. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте ведомства. Об этом сообщило РИА Новости.

Пополнение в списке иноагентов произошло 3 октября по решению Министерства юстиции. Помимо Овсянниковой и Амнуэля, статус также получила Мария Соленова* и интернет-издание I NEWS.

Основанием для включения в реестр, согласно закону, является получение средств из-за рубежа или политическая деятельность при иностранной поддержке. Все перечисленные лица и организации теперь обязаны маркировать свои публикации и отчеты специальными пометками.

Это не первое обновление реестра за последние месяцы — Минюст регулярно пополняет список новыми субъектами. Ранее Овсянникова привлекала внимание общественности своими резкими высказываниями в адрес руководства страны после ухода с Первого канала. Теперь ее деятельность будет подлежать особому контролю в соответствии с законодательством об иностранных агентах.

Ранее российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами