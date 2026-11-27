Вложения в ремонт московской квартиры перед сдачей в аренду могут существенно увеличить ежемесячный доход собственника. При этом не всегда требуется масштабное обновление жилья: косметические работы стоимостью около ₽300 тыс. способны окупиться примерно за 2,7 года. Об этом « Газете.Ru » рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт сравнил четыре сценария сдачи одной и той же однокомнатной квартиры площадью 38 кв. м в панельном доме. Если оставить старую отделку и мебель, арендная ставка составит около ₽62 тыс. в месяц. После покраски стен, обновления напольного покрытия и сантехники за ₽300 тыс. жилье можно будет сдавать за ₽70 тыс.

Еще ₽450 тыс. на новую мебель и бытовую технику позволят повысить ежемесячную плату до ₽76 тыс. Самый затратный вариант — полноценный ремонт за ₽1,5 млн. В этом случае расчетная стоимость аренды достигает ₽92 тыс. в месяц.

При оценке доходности учитывались налоги, периоды простоя, расходы на обслуживание и износ имущества. По расчетам Бахтина, квартира без ремонта принесет владельцу около ₽590 тыс. чистого дохода за год. Косметическое обновление увеличит эту сумму на ₽110 тыс., замена мебели и техники — на ₽115 тыс., а полный ремонт — на ₽205 тыс. Окупаемость определялась именно по дополнительному доходу, а не по всей сумме арендных платежей.

Однако при менее благоприятном развитии событий сроки возврата вложений увеличатся. Если арендная ставка окажется на 10% ниже ожидаемой, а квартира будет простаивать дополнительно полтора месяца, косметический ремонт окупится более чем за три года, а капитальное обновление — примерно за 11 лет.

Поэтому собственникам, которые планируют сдавать жилье около трех лет, а затем продавать его, эксперт рекомендует ограничиться бюджетом в пределах ₽250–350 тыс. Перед началом работ также стоит изучить предложения об аренде в своем доме и соседних зданиях. На стоимость жилья влияют не только отделка и мебель, но и расположение, этаж и состояние самого здания.

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