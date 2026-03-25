Эксперт рассказала, как правильно включать кондиционер после долгого простоя

Запуск кондиционера после долгого зимнего простоя без подготовки может привести к ухудшению здоровья жильцов и дорогостоящему ремонту, предупредила в разговоре с « Лентой.ру » ведущий бренд-менеджер VITEK Анна Нужина.

Она отметила, что за месяцы бездействия внутри сплит-системы скапливается бытовая пыль, грязь и уличный мусор, а остаточная влажность создает среду для размножения плесени, грибков и бактерий. При резком включении кондиционера весь этот «аллергенный коктейль» выбрасывается в помещение.

Сигналами критического загрязнения, по словам специалиста, являются затхлый запах при включении, ухудшение охлаждения, нехарактерный шум и подтекание конденсата.

Для предотвращения проблем Нужина рекомендовала перед запуском снять сетчатые фильтры внутреннего блока и промыть их под теплой водой или пропылесосить. Процедуру нужно повторять каждые полтора–два месяца в сезон активного использования. Ежегодно весной следует вызывать специалиста для профессиональной антибактериальной обработки дренажной системы, очистки радиатора внешнего блока и проверки уровня фреона на утечки.

Эксперт также напомнила о важности правильного выбора температуры и направления воздуха. Разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 8 градусов, а поток из жалюзи нельзя направлять прямо на людей. Соблюдение этих правил, по ее словам, продлевает срок службы техники и снижает риски для здоровья.

