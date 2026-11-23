Бывшие коллеги с одинаковой продолжительностью трудового стажа могут получать разные пенсии. На размер выплат влияют официальная зарплата, количество накопленных пенсионных баллов, возраст выхода на пенсию и дополнительные источники дохода. Об этом « Газете.Ru » рассказала глава НПФ «Ингосстрах» Оксана Иванова.

Разница в пенсионных выплатах не обязательно свидетельствует об ошибке при расчетах. Даже если люди десятилетиями трудились в одной организации, их предыдущий профессиональный путь и уровень официального дохода могли существенно различаться. Зарплата, с которой работодатель не перечислял страховые взносы, не формирует пенсионные права в том же объеме, что и официальные выплаты.

Иванова привела пример двух работников с 30-летним стажем. Один заработал 80 пенсионных баллов, другой — 100. По параметрам 2026 года их страховые пенсии без дополнительных повышений составят ₽22 125,49 и ₽25 260,69 соответственно. Разница — ₽3 135,20 ежемесячно.

На итоговый доход также влияют накопительная и корпоративная пенсии. Поэтому сравнивать выплаты нужно по одинаковым категориям: под пенсией люди могут подразумевать как страховую выплату Социального фонда России, так и все регулярные поступления из разных источников.

Кроме того, значение имеют возраст обращения за пенсией и предусмотренные законом повышения. Если отложить назначение выплаты, ее размер может вырасти, однако за время ожидания человек не будет получать пенсию.

Тем, кто считает свою выплату заниженной, эксперт советует запросить в СФР подробный расчет и проверить сведения о трудовой деятельности. При обнаружении неточностей могут потребоваться трудовая книжка, архивные документы и справки о заработке.

Также стоит выяснить, есть ли пенсионные накопления или право на выплаты по корпоративным программам прежних работодателей. Для проверки собственной пенсионной истории получать персональные данные бывших коллег не требуется.

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