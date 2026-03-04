Эксперт разъяснила график работы перед 8 Марта

Пятница, 6 марта 2026 года, останется полноценным рабочим днем, несмотря на предстоящие длинные выходные по случаю Международного женского дня. Оснований для сокращения рабочего времени нет, пишет ТАСС .

Как пояснила эксперт Президентская академия Татьяна Подольская, по закону сокращается только тот день, который непосредственно предшествует праздничной дате. В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, а значит, формально предпраздничным днем считается суббота.

Поскольку при пятидневной рабочей неделе суббота и так является выходным, сокращать рабочее время в пятницу не требуется.

При этом праздничный день переносится на ближайший рабочий — понедельник, 9 марта. В результате сотрудники с пятидневной занятостью будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. Следующая рабочая неделя станет сокращенной и продлится четыре дня.

Ранее Сергей Миронов предложил ввести ежегодную выплату военным ко Дню защитника Отечества.