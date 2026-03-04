Эксперт разъяснила график работы перед 8 Марта
Эксперт Подольская: пятница перед 8 марта останется полной рабочей сменой
Пятница, 6 марта 2026 года, останется полноценным рабочим днем, несмотря на предстоящие длинные выходные по случаю Международного женского дня. Оснований для сокращения рабочего времени нет, пишет ТАСС.
Как пояснила эксперт Президентская академия Татьяна Подольская, по закону сокращается только тот день, который непосредственно предшествует праздничной дате. В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, а значит, формально предпраздничным днем считается суббота.
Поскольку при пятидневной рабочей неделе суббота и так является выходным, сокращать рабочее время в пятницу не требуется.
При этом праздничный день переносится на ближайший рабочий — понедельник, 9 марта. В результате сотрудники с пятидневной занятостью будут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. Следующая рабочая неделя станет сокращенной и продлится четыре дня.
