Эль-Аламейн набирает обороты: чартеры на «египетские Мальдивы» загружены максимально

Направление, которое называют «египетскими Мальдивами», привлекло новую высокобюджетную аудиторию, уставшую от Красного моря. Полетная цепочка из Внуково продлится до конца октября — середины ноября 2026 года.

В «Интуристе» отметили, что программа дала отелям курорта возможность поработать с российским турпотоком и подготовиться к следующему летнему сезону. Там признали, что сервису еще есть куда расти, но продукт интересный, а Эль-Аламейн активно развивается. В Fun&Sun сообщили, что последний рейс запланирован на 26 октября. Отзывы об инфраструктуре и уровне сервиса положительные, уже реализовано более 80% объема на бархатный сезон. Туроператор планирует программу на 2027 год и обещает анонс позже.

В Anex обратили внимание, что курорт привлекает не только климатом, пляжами и отелями, но и близостью к достопримечательностям: до Александрии и Каира — 2,5–3 часа езды. Минимальная стоимость тура в Эль-Аламейн в Fun&Sun начинается от ₽87 тыс. на человека за 6 ночей в Jaz Almazino Almaza Bay 4. Тур с Jaz Tamerina Almaza Bay 5 — от ₽102 тыс., в Rixos Premium Alamein 5* — от ₽128 тыс. В «Интуристе» самым популярным назвали Rixos Premium Alamein 5* на «ультра все включено» — от ₽270 тыс. на двоих с перелетом. Также востребованы Gewan White Beach 5* (от ₽176 тыс. на двоих) и отели сети Jaz (например, Jaz Tamerina — от ₽227 тыс.). В Anex уточнили, что недельные пакеты в середине октября в отеле 5* на «все включено» начинаются от ₽179 тыс. за двоих.