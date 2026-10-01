Электромобили в Подмосковье: бесплатная парковка станет автоматической

Мособлдума приняла закон, упрощающий административные процедуры для владельцев электромобилей. Как сообщается на сайте регионального парламента, теперь им не нужно вручную подавать сведения о транспортном средстве в специальный реестр для получения права на бесплатную парковку на государственных и муниципальных землях. Льгота будет предоставляться автоматически на основе межведомственного взаимодействия.