Электромобили в Подмосковье: бесплатная парковка станет автоматической

Мособлдума приняла закон о бесплатной парковке для электромобилей

Общество

Мособлдума приняла закон, упрощающий административные процедуры для владельцев электромобилей. Как сообщается на сайте регионального парламента, теперь им не нужно вручную подавать сведения о транспортном средстве в специальный реестр для получения права на бесплатную парковку на государственных и муниципальных землях. Льгота будет предоставляться автоматически на основе межведомственного взаимодействия.

Вместо заявительного порядка, при котором гражданин сам подает документы, вводится автоматический. Камера фотовидеофиксации распознает государственный регистрационный знак автомобиля и направляет запрос в базы данных Госавтоинспекции. Оттуда система получает сведения о марке, модели и типе топлива. Если автомобиль идентифицирован как электромобиль, система не формирует постановление о штрафе за неоплату парковки и не взимает плату.

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