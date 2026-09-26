Электромобили в России: спрос вырос на 24%, а поставки по параллельному импорту — на 120%

SHOT: спрос на электромобили в России вырос на 24% за год

Общество

За последний год спрос на новые электромобили в России вырос на 24%. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Отмечается, что такие машины стали особенно популярны у владельцев частных домов, которые оборудуют зарядные станции на своих участках.

Большая часть электромобилей поставляется в страну по параллельному импорту. За лето поставки выросли на 120%. Наибольший рост продаж зафиксирован на Северном Кавказе — плюс 42% за год. По данным «Автостата», за год по всей России продано более 8 тыс. электромобилей. При этом реальное число «электричек» на дорогах может быть больше: около 5 тыс. машин находятся в стране без учета.

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