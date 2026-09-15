Электронное удостоверение ветерана: скидки в 46 сетях, льготный проезд и внедрение в 71 регионе
Минобороны: 500 тысяч ветеранов получили электронное удостоверение
Пресс-служба Минобороны России сообщила «Абзацу», что с помощью информационного сервиса ведомства выдано более 500 тыс. электронных удостоверений ветерана боевых действий. Ресурс создан на отечественном программном обеспечении, соответствует современным требованиям безопасности и сокращает время обработки заявлений.
Электронное удостоверение внедрено в 71 субъекте РФ. В 14 регионах оно работает как отдельная региональная транспортная карта, еще в 57 — как социальная карта, подключенная к цифровому сервису предоставления мер поддержки, включая льготный проезд на транспорте.
Пользователям электронного удостоверения доступны скидки, льготы и преференции в 46 ведущих российских торговых сетях и у транспортных операторов. Сейчас ведется работа по расширению этого списка.