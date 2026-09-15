«Элистинское чудо»: в Калмыкии показали фильм о явлении Христа, которое изменило жизнь верующих в 1946 году

В Элисте состоялась премьера фильма «Элистинское чудо», посвященного явлению Христа в столице Калмыкии в 1946 году. После показа лента была продемонстрирована на телеканале «Спас».

Согласно церковному преданию, 11 сентября 1946 года, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, прихожане и священник Крестовоздвиженского храма Элисты во время литургии увидели Иисуса Христа в лучах света в священнических одеждах. В честь этого события позже была написана икона «Явление Господа Иисуса Христа молящимся во граде Элисте», которая сейчас находится в столице Калмыкии и почитается верующими.

9–10 сентября 2026 года в Элисте прошли торжества по случаю 80-летия события. В программу вошли построение калмыцких казаков Всевеликого войска Донского с молитвой за воинов СВО, крестный ход и концерт с участием хора Сретенского монастыря. Также состоялись экспертные дискуссии: круглый стол «Явление Христа в Элисте: духовный суверенитет и единство России» и стратегическая сессия «Роль паломничества и культурно-просветительского туризма в укреплении единства России». На последней впервые представят межрегиональный маршрут «Южный пояс России», призванный привлечь внимание к историческому, культурному и религиозному наследию юга страны.