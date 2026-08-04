Эмаль как алмаз, но вино ее точит: стоматолог объяснил, чем белое вино опасно для зубов

Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с « Абзацем » предупредил, что пристрастие к белому вину кратно повышает риск потери зубов. По его словам, любые винные кислоты при длительном воздействии разрушают эмаль, а в сочетании с продуктами брожения и сахаром создают во рту крайне агрессивную среду.

Специалист пояснил, что зубы великолепно разрушаются любой кислотой, и виноград здесь не исключение. В вине, особенно сухом или полусухом, содержатся уже сконцентрированные и настоявшиеся кислоты, иногда с дополнительным сахаром. Употребляя такой напиток, человек «купает» зубы в кислоте по 20–30 минут, а среда во рту в норме слабощелочная или нейтральная. Эмаль по прочности сравнима с алмазом, но постоянные кислотные атаки способны ее растворить. Когда защитный слой исчезает, дентин становится значительно мягче и стирается гораздо быстрее. У пациентов с растворенной эмалью агрессивнее прогрессирует кариес, особенно на фоне плохой гигиены и любви к сладкому. Кислые вина создают предпосылки для быстрейшей потери зубов, а зубного камня у таких пациентов, как правило, больше.

Врач добавил, что чаще всего с подобными проблемами сталкиваются сомелье, чьи зубы постоянно подвергаются воздействию агрессивных кислот. Регулярное многолетнее употребление белого вина не лишает зубов мгновенно, но негативно влияет на их целостность.