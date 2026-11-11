Еноты в Нью-Йорке болеют бешенством: виноваты не только дикие территории, но и люди

Вспышка бешенства среди енотов зафиксирована в Нью-Йорке: с начала 2026 года в городе зарегистрировали 26 случаев заболевания. Как сообщает New York Post со ссылкой на городской Департамент здравоохранения, это на 30% больше, чем за весь прошлый год, и более чем в 12 раз превышает итоги 2024-го.

Наибольший приток инфицированных животных отмечен в Бронксе, Бруклине, Куинсе и на Статен-Айленде — в районах, где раньше бешенство енотов практически не встречалось. Специалисты связывают распространение с естественным цикличным ростом популяции и хаотичной застройкой диких территорий, однако одной из главных причин называют человеческий фактор: вирус переносят в новые локации из-за самовольного отлова и перемещения животных, а также из-за доступных бытовых отходов и оставленного на улице корма для питомцев.

Вопреки стереотипам инфицированные еноты редко ведут себя агрессивно — чаще они выглядят ослабленными или дезориентированными из-за паралича. Власти призывают держать дистанцию, не подкармливать диких животных и плотно закрывать мусорные баки: без своевременного лечения бешенство смертельно для человека. Для сдерживания эпидемии службы здравоохранения начали раскладывать в парках приманки с пероральной вакциной.