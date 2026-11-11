Еноты в Нью-Йорке болеют бешенством: виноваты не только дикие территории, но и люди

New York Post: в Нью-Йорке выявили 26 случаев бешенства среди енотов

Общество

Вспышка бешенства среди енотов зафиксирована в Нью-Йорке: с начала 2026 года в городе зарегистрировали 26 случаев заболевания. Как сообщает New York Post со ссылкой на городской Департамент здравоохранения, это на 30% больше, чем за весь прошлый год, и более чем в 12 раз превышает итоги 2024-го.

Наибольший приток инфицированных животных отмечен в Бронксе, Бруклине, Куинсе и на Статен-Айленде — в районах, где раньше бешенство енотов практически не встречалось. Специалисты связывают распространение с естественным цикличным ростом популяции и хаотичной застройкой диких территорий, однако одной из главных причин называют человеческий фактор: вирус переносят в новые локации из-за самовольного отлова и перемещения животных, а также из-за доступных бытовых отходов и оставленного на улице корма для питомцев.

Вопреки стереотипам инфицированные еноты редко ведут себя агрессивно — чаще они выглядят ослабленными или дезориентированными из-за паралича. Власти призывают держать дистанцию, не подкармливать диких животных и плотно закрывать мусорные баки: без своевременного лечения бешенство смертельно для человека. Для сдерживания эпидемии службы здравоохранения начали раскладывать в парках приманки с пероральной вакциной.

Читайте также

Ошибки системы: база иммиграции США считает Иванова и Иванову разными людьми

«Снимите цепочки». Полиция Бали призвала туристов не носить дорогие украшения

«Снимите цепочки». Полиция Бали призвала туристов не носить дорогие украшения

Депутат Свищев объяснил, как законно списать долги за ЖКХ

Депутат Свищев объяснил, как законно списать долги за ЖКХ

Деурбанизация и гранты на свадьбы: эксперт предложила выдавать молодоженам сертификаты вместо денег

Деурбанизация и гранты на свадьбы: эксперт предложила выдавать молодоженам сертификаты вместо денег

В Красноармейске водитель автобуса изменил маршрут ради спасения человека

В Красноармейске водитель автобуса изменил маршрут ради спасения человека

Россиянин почти неделю задыхался из-за смертельного тромбоза

Россиянин почти неделю задыхался из-за смертельного тромбоза

Церковный календарь: поздняя Пасха 2027 года сдвинет даты постов и праздников

«Отдых проходит штатно»: в АТОР высказались о ситуации с рейдами в Гоа

«Отдых проходит штатно»: в АТОР высказались о ситуации с рейдами в Гоа

Госдума готовит обязательную регистрацию кошек и собак для всех россиян

Госдума готовит обязательную регистрацию кошек и собак для всех россиян

Новая лекция «Россия, в которой мы не были» пройдет в рамках проекта Знание. Лекторий

Новая лекция «Россия, в которой мы не были» пройдет в рамках проекта Знание. Лекторий

Достоевский становится все популярнее в Южной Корее: переводчица объяснила любовь к русской классике

Достоевский становится все популярнее в Южной Корее: переводчица объяснила любовь к русской классике

Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Российские школьники и студенты колледжей смогут бесплатно освоить ИТ-профессии

Добавьте mosregtoday.ru в избранное