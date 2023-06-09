«Если сядешь, то начнешь бояться»: бойцы СВО рассказали, как справляются со страхом

Каким бы ни был патриотичным человек, базовые инстинкты нельзя отменить. Например, чувство страха, потому на передовой солдатам часто бывает не по себе. Бойцы СВО поделились своими методами борьбы с паникой.

Как отмечает комбат минометной батареи БАРСа с позывным Волга, страх необходим, и он заложен в человеке, чтобы сохранить жизнь. И он часто подсказывает, как действовать правильно.

«Тому пример: при артобстреле нужно резко снизить силуэт, т.е. упасть на землю. Страх вам подскажет, что нужно ползти в более защищенное место, например, в окоп. А чтобы успокоиться, можно перед боем выпить нейролептик. Он не является наркотическим средством, но продается по рецепту. Препарат успокаивает и одновременно «заводит» мозги», — объясняет доброволец.

Другой солдат — член ЧВК «Вагнер» Антон по прозвищу Гиля — находит успокоение в религии. Перед каждым выходом и после возвращения он непременно идет в храм.

«У нас есть церковь, где я молюсь. Говорю про себя: «Господи, спаси и сохрани. Прости все мои грехи». После этого становится легче. Да и нужно все время верить, что все будет хорошо, не думать о плохом», — советует Гиля в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Антон рекомендует в момент опасности не останавливаться и не задумываться о том, что происходит. Потому что именно в секунды промедления и накатывает страх, который может буквально парализовать.

«Надо постоянно двигаться, быстро соображать и общаться с товарищами. Если сядешь, то начнешь бояться. Нужно забить голову работой и не думать о возможных последствиях», — заключил Антон.

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