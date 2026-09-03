Есть один арбуз, чтобы похудеть? Врач предупредила о вздутии, диарее и еще одной опасности, о которой молчат блогеры

Арбузная монодиета не помогает надолго избавиться от лишнего веса и может навредить здоровью. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.

По ее словам, арбуз — несбалансированный продукт: в нем много жидкости, мало клетчатки, а белки и жиры отсутствуют. При этом его легко съесть в большом количестве, что может вызвать вздутие, диарею и дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Если вес после такой диеты и снизится, то за счет жидкости, а не жировой ткани.

После продолжительного арбузного рациона у человека может появиться сильное чувство голода. Организм воспринимает нехватку белков и жиров как голодание, что часто приводит к перееданию калорийной пищи. Лизун отметила, что у такой диеты нет медицинских показаний, а особенно опасна она для людей с сахарным диабетом и заболеваниями почек.