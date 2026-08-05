Священник Павел в беседе с REGIONS разъяснил, что употреблять в пищу сладости с изображениями храмов и религиозной символикой допустимо — никаких церковных правил это не нарушает. Он напомнил, что кресты и другие священные изображения присутствуют даже на богослужебных хлебах — просфорах и артосе.

По его словам, ключевое значение имеет внутренний настрой человека и отсутствие намерения оскорбить святыню. При этом священнослужитель обратил внимание на практическую проблему: упаковка от таких продуктов вместе с религиозными символами часто попадает на свалку с бытовыми отходами. Испортившиеся продукты с крестами лучше не выбрасывать в мусор, а сжигать, однако вряд ли кто-то станет так поступать с обычным печеньем.