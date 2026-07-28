Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью ведущему RT Рику Санчесу резко высказался о политике европейских лидеров, которые, по его словам, «бряцают оружием перед Россией». Музыкант назвал происходящее безумием и напомнил о роли советского народа в победе над нацизмом, призвав не забывать, кто заплатил за мир самую высокую цену.

Роджер Уотерс, известный своей последовательной антивоенной позицией, вновь обратился к теме российско-европейских отношений. В интервью RT он обрушился с критикой на лидеров Евросоюза, которые, по его мнению, безответственно нагнетают обстановку и пытаются запугать граждан войной с Россией.

«Это безумие! Я часто говорю людям: «Вы знаете, кто такие русские? Они победили во Второй мировой войне (и 25 млн из них погибли!), спасая мир ради нас. А вы хотите с ними воевать?» — сказал он.

Уотерс напомнил о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне и о 25 миллионах погибших советских граждан, которые, по его словам, «спасали мир ради нас».

Ранее Уотерс уже критиковал действия Запада, заявляя, что в основе их мировоззрения до сих пор лежит логика воровства, насилия и грабежа. В новом интервью он вновь подчеркнул абсурдность попыток бряцать оружием перед страной, заплатившей столь высокую цену за общую победу.