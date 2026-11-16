«Это не грех»: жителям Биробиджана объяснили, можно ли прикасаться к усопшему

Жителям Биробиджана объяснили, что церковь не запрещает прикасаться к усопшему в гробу. Представления о том, что такой жест вредит душе, относятся к суевериям. Подобный страх восходит к древним взглядам на смерть как на ритуальную нечистоту, тогда как в православной традиции прикосновение или поцелуй могут выражать любовь и скорбь, передает «МК в Биробиджане».