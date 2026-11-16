«Это не грех»: жителям Биробиджана объяснили, можно ли прикасаться к усопшему
МК: жителям Биробиджана раскрыли, что Церковь разрешает прикасаться к усопшему
Жителям Биробиджана объяснили, что церковь не запрещает прикасаться к усопшему в гробу. Представления о том, что такой жест вредит душе, относятся к суевериям. Подобный страх восходит к древним взглядам на смерть как на ритуальную нечистоту, тогда как в православной традиции прикосновение или поцелуй могут выражать любовь и скорбь, передает «МК в Биробиджане».
При этом после смерти на теле сохраняются микроорганизмы, особенно при инфекционных заболеваниях, поэтому при случайном контакте достаточно вымыть руки с мылом. Таким образом, вопрос прикосновения к покойному лежит не в мистической, а в бытовой плоскости: церковь не видит в жесте ничего запретного, а меры предосторожности сводятся к обычной гигиене.