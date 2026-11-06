«Это не лень»: нейропсихолог объяснила, как перестать теряться в незнакомых местах

По ее словам, ключ к решению проблемы может скрываться в тренировке пространственного мышления. Специалист отметила, что сложности с ориентированием связаны с особенностями работы мозга, а не с ленью или невнимательностью.

За навигацию, пояснила Колобова, отвечает распределенная сеть областей — от гиппокампа до хвостатого ядра, которое у некоторых людей берет на себя функции навигации в обход гиппокампа. Чтобы улучшить ориентацию, нужно активно использовать ориентиры и сознательно запоминать яркие, заметные объекты. Полезны работа с картами и изучение маршрута по карте с последующим воспроизведением его схем по памяти, тренировка визуальной памяти, а также пространственная активность — танцы, спорт, рисование, то есть любые занятия, требующие работы с движением и формой. По словам нейропсихолога, для этого нужно пространственное познание окружающего мира. Таким образом, по мнению специалиста, дезориентация — не приговор: ее можно постепенно ослабить тренировками, а не упреками в невнимательности.