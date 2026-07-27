«Это просто встреча выпускников»: Потехин жестко ответил фанатам, мечтавшим о возрождении «Руки вверх!»

Экс-участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин в беседе с « Абзацем » опроверг возможность возрождения коллектива, несмотря на совместное выступление с Сергеем Жуковым на юбилейном концерте «30 нам уже!». По его словам, это была лишь встреча выпускников, а не шаг к воссоединению.

Потехин объяснил, что они с Жуковым давно не обсуждают возобновление группы, а поклонникам не стоит ждать их совместных концертов. У каждого своя жизнь и своя работа. При этом 25 июля на сцене впервые за 16 лет произошло долгожданное воссоединение: Жуков спустился в фотопит, протянул микрофон Потехину, вместе они исполнили «Алешку», после чего лидер группы по-товарищески обнял бывшего коллегу и вывел его на сцену.