«Это так просто!». Врач рассказал, как победить стресс за 15 минут

Для достижения эффекта достаточно всего пятнадцати минут неспешной ходьбы. За это короткое время в организме активизируется выработка эндорфинов, которые по своему действию являются природными антидепрессантами.

Кратковременный пеший променад, особенно в середине дня, работает как полноценная «перезагрузка» для нервной системы. Такой перерыв не только снижает напряжение, но и способствует повышению ясности ума и снижает нагрузку на глаза от мониторов. Врач советует не отгораживаться от мира наушниками: когда мы наблюдаем за происходящим вокруг, в мозге активируются зрительные и пространственные зоны, что значительно усиливает положительный эффект от прогулки.

Анисимов также подчеркивает пользу систематических прогулок. Если практиковать ходьбу не реже трех раз в неделю, это приведет к укреплению нейронных связей, что положительно скажется на памяти и способности к концентрации. Объяснение этому довольно простое: при физической активности мозг активнее снабжается кислородом, а это — ключевое условие для формирования новых нервных клеток и связей между ними.

