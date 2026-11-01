«Это же хайп!»: подруга Соседова ответила на слухи о тайной жене с ребенком

Подруга Соседова Зарубина — о тайной семье артиста: я не верю, это же хайп

Общество

Подруга музыкального критика Сергея Соседова Ольга Зарубина прокомментировала Woman.ru слухи о его тайной семье, назвав их хайпом. Поводом для обсуждений стала молодая женщина с ребенком, которую заметили у могилы артиста через некоторое время после похорон. Близкие и друзья критика эту версию категорически не поддерживают.

Зарубина подчеркнула, что Соседов был не из тех, кто стал бы прятать от всех важные стороны своей жизни, и заявила, что не верит в тайную жену с ребенком. По ее словам, вокруг смерти критика многие ищут информацию и пиарятся, а он был не тем человеком, который бы все скрывал.

На церемонию прощания с Соседовым приехали более 200 человек — родные, коллеги, друзья и поклонники. Критика похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом: такое решение приняла его мама Антонина Петровна. Соседов скоропостижно скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Позже стало известно, что причиной смерти стала тяжелая травма: в Якутии Сергей Васильевич упал с лестницы, получил повреждение головы и отек мозга.

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