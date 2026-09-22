Европа больше не главный гость: кто на самом деле едет в Россию в 2026 году?

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об изменении географии въездного туризма в стране. Если раньше ключевую роль играли европейские рынки, то теперь чаще всего Россию посещают туристы из Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Привычный интерес к российской культуре, архитектуре и музеям дополнился спросом на гастрономию, природу, активный отдых и поездки по регионам.

Главными точками входа в страну остаются Москва и Санкт-Петербург — здесь приходит большая часть международной перевозки и сосредоточены самые узнаваемые для иностранцев достопримечательности. В АТОР отметили, что полностью уйти от двух столиц в массовом въездном туризме невозможно, но именно регионы могут стать следующим этапом развития рынка.

Туроператоры уже фиксируют интерес зарубежных гостей к Сочи и Красной Поляне. Среди факторов спроса — природа, горы, курортная инфраструктура и наличие игорной зоны. Иностранцы также активнее едут в Казань и Владивосток.