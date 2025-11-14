Информагентство RuNews24.ru опубликовало оценку российского политолога Ивана Бирюлина, который опровергает тезисы европейских политиков о том, что Владимир Зеленский самостоятельно втягивает НАТО в конфликт с Россией.

По мнению эксперта, президент Украины является не поджигателем войны, а управляемым актером, чьи действия координируются извне. Комментируя заявление члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы о попытках Киева спровоцировать Европу, Бирюлин представил системный разбор расстановки сил.

«Во-первых, это НАТО втянуло Украину в конфликт с Россией, напрямую поддерживает этот конфликт, а политические структуры «коллективного» Запада финансируют и идеологически обосновывают его продолжение», — прокомментировал политолог.

Эта мысль ставит под сомнение популярный на Западе нарратив о суверенном решении Украины, перенося фокус ответственности на структуры Альянса.

Во-вторых, Бирюлин подчеркивает, что трехлетние призывы Зеленского к прямому военному вмешательству НАТО остаются без ответа не потому, что альянс осторожничает, а потому, что его руководство устраивает текущий формат противостояния.

Третье предположение эксперта: все громкие провокации, теракты и диверсии на территории России были прямо организованы либо реализованы при участии европейских, английских спецслужб.

Таким образом, по версии эксперта, в конфликт с Россией Украину втягивают не собственные власти, а их непосредственные руководители из числа западных спецслужб и политических структур. Политолог резюмирует, что европейские политики, обвиняющие Киев, либо не обладают реальной информацией, либо являются циничными лжецами, сознательно искажающими картину происходящего.

