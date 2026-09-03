Европу атаковали клопы после самой жаркой погоды в истории: где их стало больше всего и как они находят жертву

Аномальная жара в Европе привела к резкому росту численности постельных клопов. Наиболее активны эти насекомые с весны до начала осени, а продолжительные периоды экстремально высоких температур создали для них особенно благоприятные условия. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на научные данные.

Энтомолог Ричард Нейлор пояснил, что клопы держатся рядом со спальными местами человека, поскольку питаются кровью. Главным ориентиром при поиске жертвы для них служит углекислый газ, выделяемый людьми при дыхании.

По данным европейской климатической службы Copernicus, июнь и июль 2026 года стали самыми жаркими за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средние температуры превысили норму почти на три градуса. Сильнее всего пострадали Греция, Италия, Испания, Португалия и Франция, где воздух прогревался до 40 градусов Цельсия.