ФАС раскрыла сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»
ФАС России признала ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс» нарушившими антимонопольное законодательство*.
Организации заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при проведении торговой процедуры в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71 790 834 рубля.
Указанным лицам грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**. *п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» **ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ